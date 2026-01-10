Aproximadamente más de mil dosis de vacunas se aplicaron en el Distrito de Salud para el Bienestar II de Tampico y Ciudad Madero

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Durante esta temporada invernal en el Distrito de Salud para el Bienestar II de Tampico y Ciudad Madero estima que en jornadas recientes se han aplicado mil 200 dosis de vacuna contra covid, influenza y neumococo a la población informó este sábado, Marco Antonio Robles Mejía, director de la dependencia estatal.

«En cada una de las que mencioné aproximadamente 300,400…neumococo, influenza y Covid»

Robles Mejía dijo que para prevenir enfermedades propias de la temporada invernal se aplicaron biológicos a las personas de todas las edades en las jornadas de vacunación a través de Drive Thru, así como módulos habilitados en la central camionera y el aeropuerto internacional de Tampico «Francisco Javier Mina».

«Hemos tenido el Drive Thru que tuvo muy buena afluencia, gracias a Ustedes a los medios de comunicación y sobre todo, gracias a la población que se ha concientizado»

Robles Mejía dijo que se intensificó la vacunación casa por casa para atender a la comunidad en las distintas colonias de Tampico y Ciudad Madero.

Robles Mejía dijo que se mantiene la vacunación en las unidades de salud y exhortó a la población a que acuda a inmunizarse.

Por Cynthia Gallardo

La Razón