Avería en obra del segundo acueducto deja sin agua al 70% de Cd. Victoria

Aunque inicialmente no se reportó el desabasto total en toda la ciudad, se confirmó que entre el 45 y el 50 por ciento del suministro depende del acueducto

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una fuga de gran magnitud registrada durante los trabajos de construcción de la segunda línea del acueducto provocó la suspensión del suministro de agua potable en aproximadamente el 50 por ciento de Ciudad Victoria, luego de que maquinaria pesada dañara la primera línea que actualmente se encuentra en operación.

De acuerdo con información preliminar, la avería ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada, cuando durante las labores de instalación del nuevo ducto se golpeó accidentalmente la tubería de la línea activa, lo que generó una fuga considerable y obligó a realizar ajustes en la distribución del vital líquido.

Autoridades municipales señalaron que, hasta el momento, no se cuenta con un diagnóstico técnico definitivo sobre la magnitud del daño, ya que corresponde a la Secretaría de Obras Públicas del Estado y a la Comisión Nacional del Agua (CNA) realizar la valoración, al tratarse de una obra ejecutada y licitada por instancias estatales y federales.

Aunque inicialmente no se reportó el desabasto total en toda la ciudad, se confirmó que entre el 45 y el 50 por ciento del suministro depende del acueducto, mientras que el resto se cubre mediante pozos distribuidos al dedos de Victoria y La Peñita, lo que permitió mantener el servicio en diversas colonias durante las primeras horas.

Se informó que el agua almacenada en las redes de distribución permitió que el suministro continuara de manera parcial, y que las bajas temperaturas ayudaron a reducir el consumo doméstico, prolongando la disponibilidad en algunas zonas.

Las autoridades indicaron que el proceso de valoración podría extenderse, ya que primero se debe determinar la responsabilidad de la reparación, si esta quedará a cargo de la empresa constructora o de alguna dependencia gubernamental, por lo que el restablecimiento total del servicio dependerá del dictamen técnico que emitan Obras Públicas y la CNA.

Mientras tanto, se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial para informar a la población sobre los avances, las colonias afectadas y los tiempos estimados de recuperación del suministro.

Por Raúl López García