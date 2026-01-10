Carro se incendia en la Mainero

El carro afectado es un Nissan Tsuru en color blanco, modelo 1995.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un vehículo particular se incendió la tarde del viernes, mientras le daban mantenimiento al automóvil.

Vecinos y el propio dueño del coche lograron extinguir el fuego antes de que arrasara por completo el carro.

El siniestro ocurrió en la calle Isauro Alfaro esquina con Laredo de la colonia Guadalupe Mainero en Tampico.

Presuntamente, las llamas las provocó un cortocircuito cuando le daban mantenimiento al vehículo.

Al ver el fuego, el propietario y vecinos del área llenaron cubetas con agua que lanzaron hacia el coche para controlar la situación.

Después de unos minutos, consiguieron apagar el incendio.

Bomberos municipales arribaron para enfriar la unidad con más agua a fin de evitar que el fuego reiniciara.

Por Benigno Solís/La Razón