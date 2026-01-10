COMAPA SUR rehabilita línea general de drenaje en la colonia Del Bosque

La obra se desarrolla en la calle Olmo, entre la carretera Tampico-Mante y la calle Encino

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias y brindar un servicio eficiente a la población, COMAPA SUR lleva a cabo la rehabilitación de la línea general de drenaje en la colonia Del Bosque, al norte de la ciudad de Tampico.

La obra se desarrolla en la calle Olmo, entre la carretera Tampico-Mante y la calle Encino, donde se sustituirán aproximadamente 60 metros lineales de tubería de 12 pulgadas de diámetro, como parte de los trabajos hidráulicos.

Esta intervención permitirá resolver de manera definitiva un problema de aguas residuales que afectaba a los vecinos del sector, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y a prevenir riesgos a la salud pública.

Los trabajos tendrán una duración aproximada de 15 días en su fase hidráulica, posterior a lo cual se programará la restitución del pavimento en la vialidad intervenida.

Con estas acciones, COMAPA SUR reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y con la protección de la salubridad de las familias que habitan en esta importante zona del norte de la ciudad.

Por. Mario Prieto