Desmantelan más cámaras de videovigilancia

La Guardia Estatal retiró cámaras de videovigilancia ilegal en González, Matamoros y Reynosa.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Como parte de los operativos permanentes para detectar y desarticular sistemas de vigilancia clandestinos, personal de la Guardia Estatal retiró cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en distintos puntos de los municipios de González, Matamoros y Reynosa.

En Estación Manuel, municipio de González, los agentes aseguraron dos cámaras colocadas sin autorización en la zona centro, específicamente sobre la calle Hidalgo. Los dispositivos fueron detectados durante recorridos de prevención y retirados conforme a los protocolos de seguridad, ante el riesgo de que fueran utilizados para labores de vigilancia ilícita.

De manera paralela, en Matamoros, durante patrullajes en la colonia Francisco Villa Norte, elementos de la Guardia Estatal localizaron dos videocámaras color blanco instaladas en un poste de madera. Al confirmar que no contaban con permiso oficial, procedieron a su desmontaje y aseguramiento.

En un segundo operativo en Reynosa, los uniformados detectaron otras dos cámaras de videovigilancia mientras realizaban recorridos sobre la carretera federal 97 Reynosa–San Fernando, a la altura de una antena de electricidad. Se trataba de cámaras 4G solares, ambas sujetas con cinta negra, presuntamente utilizadas para monitorear el tránsito vehicular y los movimientos de las corporaciones de seguridad.

Todos los dispositivos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), que abrió las carpetas de investigación correspondientes para determinar su procedencia, responsables y el posible vínculo con actividades delictivas.

Autoridades estatales advirtieron que este tipo de sistemas clandestinos suelen ser empleados por grupos criminales para obtener control territorial, vigilar rutas estratégicas y anticipar operativos de seguridad, por lo que su retiro representa una acción clave para recuperar el control del espacio público.

La Guardia Estatal reiteró que estos operativos continuarán de forma permanente en zonas urbanas, carreteras y puntos considerados estratégicos, como parte de la estrategia para inhibir actividades ilícitas y reforzar la seguridad en Tamaulipas.

Por Julio Manuel Loya Guzmán

Expreso-La Razón