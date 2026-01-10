Detienen a más de mil criminales en 12 meses

La Operación Frontera Norte logró durante el 2025, en Tamaulipas más aprehensiones y decomisos de armas, drogas y vehículos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En el marco de la Operación Frontera Norte, las fuerzas de seguridad federales y estatales han asestado un golpe sostenido a las estructuras del crimen organizado en Tamaulipas, con más de mil detenciones, el aseguramiento de armas de alto poder, vehículos blindados y drogas de alto impacto durante los últimos 12 meses.

De acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con corte al 7 de enero de 2026, desde el inicio del operativo el 5 de febrero de 2025 se han realizado 10,569 detenciones a nivel nacional, así como el aseguramiento de 7,745 armas de fuego, 1.29 millones de cartuchos, 34,644 cargadores, más de 117 toneladas de droga —incluidos 601.8 kilogramos de fentanilo—, además de 6,163 vehículos y 1,234 inmuebles utilizados por grupos delictivos.

Y en estas acciones se desglosa que en Tamaulipas se logró la detención de 1,164 personas, el aseguramiento de 1,930 vehículos, de los cuales 85 son blindados y 51 del tipo “monstruo”, utilizados por organizaciones criminales para enfrentar a las autoridades, reveló la Vocería de Seguridad del Estado.

Además, se decomisaron 760 armas de fuego, 5,367 cargadores, 94,911 cartuchos, 263 chalecos tácticos y 3,379 ponchallantas, considerados herramientas clave para la movilidad y operación de los grupos delictivos.

En materia de narcóticos, las cifras alcanzaron niveles históricos, pues se aseguraron 12,149 dosis y 2,509.5 kilogramos de marihuana; 26,630 dosis de cocaína; 7,708 dosis y 276.81 kilogramos de cristal, piedra y crack; 111 dosis y 1,587.8 kilogramos de metanfetamina, además de 1,050 kilogramos de fentanilo, una de las drogas de mayor impacto en la crisis de adicciones.

La Vocería destacó que estas acciones forman parte de un esquema permanente de vigilancia, inteligencia y reacción operativa, con especial énfasis en los municipios de alta incidencia delictiva.

Subrayó que, en coordinación con el Gabinete de Seguridad Federal, todas las intervenciones se realizan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, fortaleciendo la cooperación entre fuerzas federales, estatales y municipales.

La Operación Frontera Norte continúa activa y con resultados que colocan a Tamaulipas como una pieza clave en la estrategia nacional para contener y debilitar a las organizaciones criminales que operan en el norte del país, concluyó.

Por Julio Manuel Loya Guzmán

Expreso-La Razón