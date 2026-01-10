Detienen a mujer tras agredir a menor y a adulta en Tampico y Ciudad Madero

Exhortan a las personas afectadas a presentar la denuncia correspondiente para que los hechos no queden impunes.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una mujer fue detenida por la Guardia Estatal y puesta a disposición de la autoridad luego de protagonizar dos agresiones en menos de 24 horas: primero contra una niña de 12 años en una tienda de autoservicio en Ciudad Madero y posteriormente contra una mujer en la Calzada San Pedro de Tampico, quien requirió hospitalización por las lesiones sufridas.

La presidenta de la Comisión de Gobierno, Seguridad y Protección Civil del Cabildo de Tampico, Amelia Trejo Hernández, confirmó la detención e informó que serán las autoridades competentes quienes determinen si la fémina padece de sus facultades mentales o si actuó bajo el influjo de alguna sustancia.

Aclaró que el municipio no puede emitir juicios anticipados y que corresponde a las instancias correspondientes realizar los estudios necesarios.

Trejo Hernández señaló que ya existe evidencia de que la mujer fue asegurada y presentada ante la autoridad, subrayando que la ley debe aplicarse sin excepciones.

La edil señaló que: “La ley no deja lagunas” que el procedimiento seguirá su curso conforme a derecho.

Trejo Hernández exhortó a las personas afectadas a presentar la denuncia correspondiente para que los hechos no queden impunes.

Indicó que aunque no tiene confirmación de que ya exista una denuncia formal, es indispensable que las víctimas acudan ante el Ministerio Público.

Finalmente, la funcionaria dijo que de acuerdo con los registros, es la primera vez que esta persona incurre en agresiones de este tipo en Tampico, y aseguró que la prioridad de la autoridad municipal es salvaguardar la seguridad y el bienestar de la población.