Duermen y sepultan a caballo abandonado en Ciudad Madero

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El caballo localizado en estado crítico en la laguna de la colonia 15 de Mayo de Ciudad Madero, fue “dormido” y posteriormente sepultado tras confirmarse que su estado de salud era irreversible.

Después de permanecer postrado desde la madrugada del sábado, personal especializado determinó que lo más humano era «dormir» al ejemplar para evitar que su agonía se prolongara debido al severo deterioro físico que presentaba.

Vecinos del sector lamentaron el desenlace, pues señalaron que el animal pasó horas sin recibir auxilio oportuno a pesar de los constantes reportes realizados a las diversas dependencias municipales.

Tras el procedimiento médico, se llevaron a cabo las labores para sepultar los restos del equino en una zona adecuada, cumpliendo con las normas de sanidad para evitar focos de infección en el área habitacional.

El caso mantiene la indignación entre los residentes de la urbe petrolera, quienes exigen que la Dirección de Protección Animal identifique al propietario para que responda por el abandono y maltrato del animal.

Habitantes de la colonia 15 de Mayo recalcaron la necesidad de una respuesta más ágil ante emergencias con animales de carga, pues consideran que el retraso en la atención fue determinante en este suceso.

Las autoridades exhortaron a los dueños de caballos garantizar cuidados básicos y evitar el abandono cuando estos ya no pueden realizar labores de trabajo.

Por. Oscar Figueroa

La Razón