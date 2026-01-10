EE. UU. lanza ataques contra ISIS en Siria

Fuerzas de Estados Unidos realizaron bombardeos a gran escala contra posiciones de ISIS en Siria; la ofensiva forma parte de la Operación Hawkeye Strike tras un ataque mortal contra personal estadounidense en diciembre

ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos realizó este sábado 10 de enero de 2026 una ofensiva aérea de gran escala en Siria. La acción se desarrolló con apoyo de socios de una coalición internacional. El ataque inició alrededor de las 12:30 horas del Este, según autoridades militares. Los objetivos incluyeron múltiples posiciones del grupo Estado Islámico (ISIS) en distintas regiones del país.

La operación se ejecutó bajo órdenes del presidente Donald Trump. El objetivo declarado fue reducir la capacidad operativa de ISIS y evitar ataques contra personal estadounidense y fuerzas aliadas. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que la ofensiva se mantuvo dentro del marco de operaciones antiterroristas. Las autoridades no difundieron cifras oficiales sobre daños o víctimas.

CENTCOM señaló que las acciones militares continuarán mientras persistan amenazas contra sus fuerzas. Tras los bombardeos, el mando militar reiteró que responderá a cualquier ataque directo. El mensaje se difundió mediante un comunicado oficial. La advertencia se dirigió a combatientes y redes asociadas a ISIS en la región.

La ofensiva corresponde a la segunda fase de la denominada Operación Hawkeye Strike. Esta campaña militar inició en diciembre de 2025 como respuesta a un ataque previo. Las autoridades estadounidenses vinculan ambas acciones dentro de una misma estrategia regional. El enfoque se centra en impedir la reorganización del grupo extremista.

Antecedente del ataque en Palmira

El origen de la operación se relaciona con un atentado ocurrido el 13 de diciembre de 2025 en Palmira. En ese hecho murieron dos soldados estadounidenses y un intérprete civil. El ataque se atribuyó a una emboscada de ISIS contra fuerzas desplegadas en la zona. Tras ese evento, Washington anunció represalias directas.

El 20 de diciembre de 2025, Estados Unidos ejecutó el primer ataque masivo de la operación. Esa ofensiva alcanzó cerca de 70 objetivos vinculados a ISIS. Entre ellos figuraron instalaciones logísticas y depósitos de armamento. La acción marcó el inicio formal de la Operación Hawkeye Strike.

El nombre de la operación hace referencia al estado de Iowa. De esa entidad eran originarios los militares fallecidos en Palmira. Autoridades militares confirmaron ese dato en comunicados oficiales. El simbolismo se integró a la narrativa interna de la campaña.

Participación internacional y postura oficial

Países aliados participaron en las acciones para limitar la presencia de ISIS. Jordania colaboró en operaciones orientadas al sur de Siria. Washington indicó que la coordinación busca evitar la recuperación de capacidades del grupo extremista. Las misiones se desarrollaron bajo esquemas de cooperación militar.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, explicó que la operación no representa el inicio de una guerra formal. El funcionario señaló que las acciones buscan proteger a las tropas desplegadas. También afirmó que la política se enfoca en respuestas directas a amenazas concretas. Esa postura se mantuvo tras la nueva ofensiva.

Durante el último año, Estados Unidos realizó operaciones militares en varios países. Entre ellos figuran Yemen, Somalia, Irán, Nigeria, Siria y Venezuela. Las autoridades estadounidenses vinculan estas acciones a objetivos de seguridad nacional. La ofensiva en Siria se integra a ese marco operativo.

Objetivo estratégico en Siria

Las autoridades estadounidenses sostienen que ISIS intenta reorganizarse tras la pérdida de control territorial. La campaña aérea busca impedir ese proceso mediante presión constante. CENTCOM indicó que la selección de objetivos se basó en inteligencia previa. Parte de esa información se obtuvo durante ataques anteriores.

Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no informó sobre nuevas fases con fechas definidas. Tampoco detalló ajustes en el despliegue terrestre. Las operaciones aéreas continúan bajo supervisión del mando central. La situación en Siria permanece bajo seguimiento militar y diplomático.

