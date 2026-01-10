Enfrentamiento en la Ribereña: Guardia Estatal detiene a tres y asegura armas en Camargo

La mañana de este sábado se registró un enfrentamiento armado entre civiles armados y la Guardia Estatal en la carretera Ribereña, a la altura del Ejido Comales,

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y la Guardia Estatal provocó el cierre de la carretera Ribereña en el municipio de Camargo, resultando en la detención de tres hombres y el aseguramiento de un arsenal.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este sábado 11 de enero, a la altura del Ejido Comales.

Al detectar la presencia policial, un grupo de civiles abrió fuego, lo que desató una persecución.

En su huida, los sospechosos bloquearon la vía a la altura de Díaz Ordaz con vehículos de gran tamaño para impedir el paso de las patrullas.

Además, arrojaron artefactos ponchallantas en la zona de Los Guerra así como la quema de llantas en un intento por inutilizar a las unidades que los seguían.

Tras repeler la agresión, los elementos estatales lograron detener a tres sujetos. También aseguraron una camioneta pickup gris y tres armas largas.

La carretera fue reabierta al tráfico después de que las autoridades realizaran los procedimientos correspondientes en el lugar.

Se mantienen operativos de seguridad reforzados en la región.

Por. Alfredo Peña