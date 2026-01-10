Falla en acueducto afecta hasta 70 por ciento del suministro de agua en Cd. Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una avería registrada en la línea principal del acueducto dejó sin servicio o con baja presión de agua potable a cerca del 70 por ciento de Ciudad Victoria. El daño se localizó en el kilómetro 15 de la carretera Victoria–Soto La Marina, en un tramo donde se desarrollan los trabajos de construcción de la segunda línea del acueducto.

El incidente ocurrió cuando maquinaria utilizada en la obra impactó la tubería que actualmente se encuentra en operación, lo que obligó al cierre inmediato del flujo para evitar una fuga de mayor magnitud. Esta línea transporta alrededor de 900 litros por segundo, volumen que normalmente abastece la mayor parte de la demanda de la capital tamaulipeca.

El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Raúl Quiroga Álvarez, explicó que la afectación es considerable debido a la dependencia de Victoria de esta infraestructura.

“Traíamos lo que normalmente se sirve a Victoria, alrededor de 900 litros por segundo para cubrir la demanda, y el accidente en la línea nos obligó a cerrar la extracción para poder reparar el tubo que se dañó”, señaló.

Detalló que la tubería afectada es de fibra de vidrio, material que requiere un proceso específico para su reposición.

“Es nuevamente un tubo de fibra de vidrio y su reparación implica esperar la pieza adecuada para poder intervenir correctamente”, explicó el funcionario estatal.

Ante esta situación, el suministro en la ciudad se sostiene de manera parcial mediante otras fuentes de agua.

“El resto de Victoria se alimenta por sistemas alternos como La Peñita y algunos pozos alrededor de la ciudad”, indicó Quiroga Álvarez, al precisar que estas fuentes permiten mantener el servicio, aunque con limitaciones.

Sobre el tiempo de recuperación, el secretario estimó que el problema no se prolongará más allá de un par de días en su fase crítica.

“No creo que estemos aquí más de dos días con el problema una vez que se realice la reparación”, afirmó, aunque aclaró que el restablecimiento total del servicio tomará más tiempo.

Una vez concluida la reparación de la tubería, será necesario esperar el llenado completo del sistema, el cual tiene una longitud aproximada de 54 kilómetros desde la presa hasta la capital.

“Después de reparar la línea, tendremos que esperar el llenado del tubo. Con eso, seguramente estaremos teniendo agua en Victoria en unos cuatro días”, puntualizó.

Los trabajos de reparación se realizan de manera continua, día y noche, con la coordinación entre el Gobierno del Estado, la empresa encargada de la obra y los operadores del sistema hidráulico. De acuerdo con las autoridades, esta situación no afecta los tiempos de entrega de la segunda línea del acueducto.

Finalmente, Quiroga Álvarez reconoció la preocupación de la ciudadanía ante la reducción del servicio.

“La gente se preocupa por sus actividades diarias y sus quehaceres, por eso estamos trabajando de manera coordinada para dar certeza y resolver el problema lo antes posible”, concluyó.

Por Raúl López García

Fotos Alfredo Peña