Faltan por reparar 57 hundimientos en Altamira; van 20

Actualmente, las cuadrillas de trabajadores realizan maniobras en las colonias Monte Alto, Alameda y Miramar.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un total de 57 socavones faltan por ser reparados en diversos sectores del municipio de Altamira tras el colapso de la infraestructura de drenaje.

El gerente general de la Comapa Altamira, Gabriel Arcos Espinosa, informó que de los 77 hundimientos, se ha logrado rehabilitar 20 de estos puntos críticos

La zona de Miramar concentra la mayor cantidad de estos socavones y después le sigue la centro norte.

La zona de Miramar que está integrada por más de 15 colonias, padece el deterioro de la red subterránea, lo que provoca el hundimiento.

Las autoridades priorizan la atención en los sitios con escurrimientos de aguas residuales para evitar focos de infección.

Dentro de las acciones recientes, el personal trabajó en la calle 5 de Febrero de la colonia Serapio Venegas.

De igual forma, se realizaron reparaciones en la Avenida 2 de Mayo y la calle Tampico, ambas ubicadas en la colonia Bahía.

El gobierno municipal proyecta la terminar la reparación de los 57 socavones restantes mediante un plan de apoyo coordinado con el Gobierno del Estado para agilizar los recursos y materiales necesarios.

Por Oscar Figueroa

La Razón