Fuertes vientos del frente frío 27 dejan a un lesionado en fraccionamiento Rincón del Cielo de Victoria

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios.



9:41 am

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una persona resultó lesionada la tarde de este sábado 10 de enero luego de ser golpeada por el portón de acceso del fraccionamiento Rincón del Cielo, el cual fue derribado por las intensas ráfagas de viento provocadas por el frente frío número 27. El incidente se registró en dicho fraccionamiento, ubicado al norte de Ciudad Victoria, entre la colonia Mariana Matamoros y el fraccionamiento La Aurora, cuando el fuerte viento desplazó con violencia la estructura metálica, impactando a un hombre que quedó inconsciente por algunos momentos. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital civil para su valoración médica. Autoridades recordaron que previamente Protección Civil había emitido recomendaciones para extremar precauciones ante la presencia de vientos intensos, especialmente por objetos que puedan ser derribados o proyectados, como portones, espectaculares, árboles y mobiliario suelto tanto en viviendas como en la vía pública. Por: Alfredo Peña

Expreso-La Razón