Guardia Estatal detiene a perro Husky por ataque en Ciudad Madero

Elementos de la Guardia Estatal aseguraron al animal y lo trasladaron en la parte trasera de la patrulla 2022 para retirarlo de la vía pública.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Un perro de raza Husky, quedó bajo resguardo de las autoridades tras morder a un joven en la zona centro de Ciudad Madero.

El incidente ocurrió cuando el canino atacó a un joven, lo que provocó la movilización de rescatistas de Voluntarios Zona Sur Tamaulipas para auxiliar a la víctima.

Tras estabilizar al joven en el sitio, los voluntarios y las fuerzas de seguridad procedieron al aseguramiento del ejemplar para evitar más percances con los peatones.

El perro permanece bajo custodia oficial hasta que el propietario acuda a reclamarlo y presente la documentación que correspondiente.

Además, el dueño del animal deberá responder por las lesiones causadas y cubrir los gastos médicos generados por el ataque.

Las autoridades locales exhortaron a los dueños de mascotas a mantener el control de sus animales para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Por. Oscar Figueroa

La Razón