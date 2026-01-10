Habrá registro obligatorio de celulares

El trámite es gratuito y podrá realizarse en línea o en Centros de Atención a Clientes con la credencial de elector.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A partir del 9 de enero de 2026, todas las personas titulares de una línea telefónica móvil en México deberán vincular su número con una identificación oficial vigente, como parte de una disposición obligatoria emitida por la autoridad regulatoria del sector de telecomunicaciones.

Telcel informó que esta medida no corresponde a una iniciativa propia de la empresa, sino a un lineamiento oficial de cumplimiento obligatorio para todos los usuarios de telefonía móvil en el país, independientemente de la compañía con la que tengan contratado el servicio.

Para facilitar el proceso, la empresa pondrá a disposición de los usuarios un trámite gratuito que podrá realizarse de manera remota o presencial. En la modalidad en línea, disponible en el sitio www.telcel.com/vinculatulinea, las personas deberán cargar una imagen de su identificación oficial vigente y realizar una prueba de vida mediante una selfie para autenticar su identidad. El sistema permitirá hasta tres intentos para completar el registro; en caso de no lograrlo, será necesario acudir a un Centro de Atención a Clientes (CAC).

La atención presencial también estará disponible en los CAC de Telcel, donde personal autorizado realizará el proceso de vinculación.

En el caso de personas mexicanas, los documentos válidos incluyen la credencial para votar (INE), pasaporte mexicano o el Documento Nacional de Identidad con CURP biométrica, todos vigentes. Para personas extranjeras, se aceptará pasaporte vigente o CURP temporal para extranjeros. En todos los casos será obligatorio proporcionar nombre completo y CURP, la cual puede consultarse en el portal oficial del Gobierno de México.

Telcel precisó que la desvinculación de una línea requerirá los mismos documentos y procesos de validación que el registro inicial.

Adicionalmente, a partir del 7 de febrero de 2026, la compañía habilitará un portal de consulta que permitirá a personas físicas y morales verificar si existen líneas registradas a su nombre. La consulta se realizará mediante CURP para personas físicas y RFC para personas morales, con el objetivo de ofrecer mayor transparencia y control sobre la información asociada a cada usuario.

La empresa reiteró que, al tratarse de una disposición oficial, es indispensable que los usuarios completen la vinculación en tiempo y forma para evitar posibles afectaciones futuras en el servicio, y aseguró que acompañará a sus clientes durante todo el proceso de registro.

