Juez niega vinculación a proceso contra director de Grupo Vanguardia

MONTERREY, NUEVO LEÓN.– Luego de escuchar los argumentos de las partes, el juez de control Luis Eduardo Hernández Meza, adscrito al Poder Judicial de Nuevo León, resolvió negar la solicitud de la Fiscalía General de Nuevo León para vincular a proceso al director general de Grupo Vanguardia, Armando Castilla Galindo, por el presunto delito de fraude.

Durante la audiencia, el juzgador consideró que la Fiscalía no presentó elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad penal del directivo, por lo que desechó de plano la imputación y dejó sin sustento jurídico el caso que se había construido en su contra.

Como consecuencia de esta resolución, el proceso queda sin efectos y se está a la espera de que Armando Castilla Galindo recupere plenamente su libertad, al no existir base legal para continuar con la acción penal intentada por el Ministerio Público.

De acuerdo con información proporcionada por la propia empresa, en las próximas horas el equipo jurídico de Grupo Vanguardia analizará y definirá las acciones legales que emprenderá a raíz de este episodio, al considerar que se trató de un procedimiento improcedente que afectó derechos fundamentales.

El grupo editorial expresó además su agradecimiento a colegas, periodistas y amigos que se mantuvieron atentos al desarrollo del caso y manifestaron su solidaridad de distintas formas, subrayando la importancia de la defensa del debido proceso y la libertad de ejercicio periodístico frente a actuaciones arbitrarias de las autoridades.

La resolución judicial se da en un contexto de creciente preocupación del gremio periodístico por el uso del aparato de procuración de justicia para intimidar o presionar a directivos y medios de comunicación, un tema que ha generado llamados reiterados al respeto irrestricto a la legalidad y a la libertad de expresión.