Liquidado al 50% incendio forestal en Bustamante

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El incendio forestal que se registra dentro del Área Natural Protegida de la Mariposa Monarca, en el municipio de Bustamante, Tamaulipas, continúa siendo atendido por brigadas especializadas, con avances significativos en su control.

De acuerdo con la actualización más reciente, en el siniestro que se localiza en el ejido El Macuate, los trabajos de combate han permitido alcanzar un 60 por ciento de control y un 50 por ciento de liquidación, reduciendo el riesgo de propagación hacia otras zonas de valor ambiental.

En las labores participan ya 29 combatientes, quienes realizan acciones de apertura de brechas, enfriamiento y vigilancia de puntos críticos, en coordinación con autoridades estatales, a fin de evitar reactivaciones del fuego según el Monitor de Tarjeta Diaria de Incendios de la CONAFOR.

Así mismo, las autoridades reiteraron que los trabajos se mantienen de manera permanente y conjunta, priorizando la protección del ecosistema y la seguridad del personal en campo, mientras continúan las tareas para lograr la liquidación total del incendio en esta zona natural protegida.

Por. Antonio H. Mandujano