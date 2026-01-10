“Norte” tira letrero de tienda Milano en el centro de Madero

A pesar de la afluencia de personas en el primer cuadro, las autoridades locales informaron que no hubo registro de personas lesionadas tras el desplome.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Las fuertes rachas de viento provocadas por el frente frío número 27, derribaron el letrero de la tienda de ropa Milano en la zona centro de Ciudad Madero.

El incidente ocurrió la tarde de este sábado sobre la calle 13 de Enero, justo a espaldas de la Presidencia Municipal, donde la estructura se desprendió de la fachada de forma repentina.

Elementos de Protección Civil acudieron al sitio para acordonar el área y proceder con el retiro del anuncio, el cual quedó sobre la banqueta, lo que obstruyó el paso peatonal.

De acuerdo con los reportes oficiales, el evento de «norte» generó ráfagas de viento suficientes para vencer el soporte del espectacular, lo que dejó únicamente daños materiales en el comercio.

Ante la persistencia de las condiciones climáticas, Protección Civil exhortó a los comerciantes a verificar la sujeción de sus anuncios y estructuras elevadas para evitar nuevos percances.

Asimismo, se recomendó a la población extremar precauciones al caminar cerca de postes o edificios con infraestructura antigua mientras continúen los efectos del sistema frontal en la región.

