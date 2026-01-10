Ofrece UAT más de 100 certificaciones internacionales

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), consolida la operación de su Centro de Certificación Autorizado Pearson VUE, un espacio que permite acceder a exámenes de certificación de más de cien compañías líderes a nivel mundial.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Como parte de las acciones estratégicas para ampliar las oportunidades de formación académica y profesional con estándares internacionales, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), consolida la operación de su Centro de Certificación Autorizado Pearson VUE, un espacio que permite a la comunidad universitaria y al público en general acceder a exámenes de certificación de más de cien compañías líderes a nivel mundial.

Este centro representa un componente clave dentro de los objetivos institucionales de la UAT, orientados al fortalecimiento de la internacionalización, la educación continua y el impulso a esquemas de formación flexible y a distancia.

A través del Centro de Certificación Pearson VUE, la Universidad ofrece acceso a evaluaciones de empresas y organismos de reconocido prestigio internacional como Adobe, Microsoft, Cisco, Check Point, ACSM, IBM, Fortinet y Huawei, entre otros, lo que permite a estudiantes, docentes y profesionistas validar competencias, habilidades y conocimientos con certificaciones reconocidas en distintos países.

En este marco, la UAT refrenda su compromiso de ofrecer alternativas que complementen la formación académica tradicional y respondan a las exigencias del mercado internacional.

Cabe señalar, que Pearson VUE es una empresa líder en la aplicación de exámenes informatizados para programas académicos, gubernamentales, profesionales y tecnológicos, con presencia en más de 180 países y una de las redes de centros examinadores más amplias y seguras del mundo.

La agenda de exámenes de certificación estará disponible a partir de este mes de enero de 2026, y las personas interesadas deberán realizar su registro directamente en la plataforma oficial de Pearson VUE, seleccionando el programa de certificación correspondiente y siguiendo el procedimiento establecido.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON