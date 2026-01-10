Por abandono podrían vincular a proceso a la madre de niña localizada en gasolinera de Tampico

La madre de la niña podría ser vinculada a proceso por el delito de abandono de persona, confirmó la procuradora del Sistema DIF Tampico, Dulce Imelda Marcial Cruz.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investiga el presunto abandono de una menor de 4 años que fue localizada sola en una gasolinera ubicada en el cruce de las avenidas Ejército Mexicano y Rosalío Bustamante, en Tampico, hecho que se viralizó a través de redes sociales.

Explicó que tras el reporte ciudadano acudieron elementos de la Guardia Estatal y posteriormente la Policía Investigadora, quienes tomaron conocimiento de los hechos y abrieron una carpeta de investigación.

Debido a la gravedad del caso, la menor fue ingresada a Casa Hogar del DIF, sin que se autorizara su entrega a familiares, pese a que los abuelos se presentaron en el lugar tras enterarse del caso por Facebook.

La funcionaria señaló que de acuerdo con los primeros testimonios del personal de la estación de servicio, la niña habría permanecido cerca de dos horas en el sitio y presuntamente fue agredida por una mujer, quien después la habría dejado encerrada en el sanitario antes de retirarse.

Marcial Cruz explicó que como parte del proceso legal, la menor podría permanecer bajo resguardo institucional por un periodo de hasta seis meses, tiempo que dependerá del avance de las investigaciones y de las valoraciones correspondientes para determinar si algún familiar es apto para asumir su cuidado.

Indicó que aunque la niña aparentemente se encuentra en buen estado físico, se le practicarán evaluaciones médicas y psicológicas.

El caso será turnado a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y contra Mujeres por Razones de Género, a fin de dar seguimiento puntual y deslindar responsabilidades.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón