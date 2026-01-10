Refugio Temporal Invernal brindará atención por el Frente Frío 27

El pronóstico prevé una temperatura mínima de 14 grados centígrados con sensación térmica de 12 cerca de las 7:00 de la mañana de este domingo 11 de enero.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Ante el ingreso del Frente Frío número 27 al sur de Tamaulipas, el Refugio Temporal de Invierno reabre sus puertas para atender a personas en situación de calle, informó el director de Protección Civil de Tampico, José Antonio Marín Flores.

El pronóstico prevé una temperatura mínima de 14 grados centígrados con sensación térmica de 12 cerca de las 7:00 de la mañana de este domingo 11 de enero.

El funcionario explicó que como medida preventiva, se activó con anticipación el Grupo Operativo del Refugio Temporal Invernal para garantizar la atención oportuna a la población vulnerable.

El puerto de Tampico fue cerrado a todo tipo de navegación a partir de las 8:00 horas de este sábado 10 de enero.

El funcionario municipal indicó que las condiciones climáticas adversas, como evento de norte, lluvias y descenso de temperatura, se presentarán con mayor intensidad durante sábado, domingo y lunes.

Marín Flores señaló que las bajas temperaturas podrían prevalecer hasta el lunes 12 de enero, con una mejora gradual del clima a partir del martes.

“Se esperan rachas de viento y descenso térmico más notorio durante estos días”

El Refugio Temporal de Invierno se ubica en el cruce de las calles Emilio Carranza y Cristóbal Colón, en la zona centro de Tampico, donde se brinda cobijo, atención médica y alimentos a través del Sistema DIF.

Además, las corporaciones de seguridad y auxilio realizan recorridos por la ciudad para exhortar a las personas en situación de riesgo a resguardarse del frío.

Por Cynthia Gallardo

La Razón