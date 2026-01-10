Rezan agricultores de Tamaulipas por agua

El titular de la dependencia informó que se mantienen gestiones ante instancias federales para acceder a apoyos que mitiguen las pérdidas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Con las presas internacionales en niveles mínimos y los surcos cada vez más secos, productores del Distrito de Riego 025, en el norte de Tamaulipas, han recurrido a la fe como último recurso.

Ante la falta de lluvias y la incertidumbre sobre el futuro de sus cosechas, agricultores iniciaron una cadena de oración colectiva para pedir a Dios agua que permita salvar cultivos, ganado y comunidades rurales enteras.

La convocatoria comenzó a circular en redes sociales y grupos de mensajería entre productores, reflejando la desesperación de un sector que enfrenta una de las crisis hídricas más severas de los últimos años.

Y es que para muchos, la súplica divina se ha convertido en el único camino cuando los canales permanecen secos y la tierra ya no responde.

Desde el ámbito gubernamental, el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social en Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, reconoció la gravedad de la situación, aunque precisó que el desabasto de agua se concentra exclusivamente en el Distrito 025.

“La problemática de falta de agua se circunscribe al 025, nada más; todos los demás distritos del norte y del estado no van a sufrir por falta de agua”, aclaró el funcionario.

Quiroga Álvarez subrayó que el Gobierno del Estado respeta plenamente las expresiones de fe de los productores, pero advirtió que el problema tiene límites físicos ineludibles: simplemente no hay agua suficiente para repartir.

“No hay agua, y estamos tratando de hacer lo que materialmente se puede”, enfatizó.

El titular de la dependencia informó que se mantienen gestiones ante instancias federales para acceder a apoyos que mitiguen las pérdidas, particularmente en las siembras de temporal, y que se vuelve a analizar la posibilidad del bombardeo de nubes, una alternativa que ha mostrado resultados en otros puntos del país.

Mientras las autoridades buscan administrar hasta la última gota disponible, los agricultores continúan elevando sus plegarias al cielo, aferrados a la esperanza de que la lluvia llegue antes de que la sequía termine por arrasar con la actividad agrícola en el norte de Tamaulipas.

Por. Antonio H. Mandujano