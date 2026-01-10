Sin casos Tamaulipas de Gusano Barrenador en humanos: Salud

Tamaulipas se mantiene libre de afectaciones humanas por gusano barrenador.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas aseguró que, hasta el momento, no existe ningún caso de afectación en humanos por gusano barrenador en la entidad, luego de un operativo preventivo desplegado tras un reporte recibido el pasado fin de semana.

El secretario de Salud, Vicente Hernández Navarro, informó que la alerta activó acciones inmediatas en zonas del centro y sur del estado, particularmente en Ciudad Victoria y Altamira, donde se realizaron recorridos de verificación, visitas domiciliarias y revisiones focalizadas, principalmente en personas con heridas abiertas, sin que se encontraran indicios de riesgo sanitario.

“No hay casos humanos y no existe evidencia de afectaciones a la salud relacionadas con el gusano barrenador en Tamaulipas”, afirmó el funcionario.

Detalló que las labores incluyeron delimitación de áreas, vigilancia epidemiológica y acciones de control ambiental cuidadosamente planeadas para no afectar a insectos polinizadores, como parte de un protocolo preventivo y no por la presencia confirmada del parásito en personas.

Hernández Navarro subrayó que el sistema de salud estatal se mantiene en alerta permanente, pero reiteró que la población no enfrenta peligro alguno, por lo que no hay motivo de alarma.

Aun así, exhortó a la ciudadanía a acudir a revisión médica en caso de presentar heridas infectadas o cualquier anomalía, como medida preventiva.

En su balance sanitario general, el titular de Salud señaló que durante la actual temporada invernal se han registrado alrededor de 300 casos de enfermedades respiratorias, la mayoría descartadas como influenza o Covid-19.

Precisó que este último padecimiento ha tenido mayor impacto, con seis defunciones confirmadas, aunque aclaró que se trata de un comportamiento estacional bajo vigilancia constante.

Respecto al dengue, informó que se contabilizan cerca de 600 casos, concentrados principalmente en la zona sur del estado, donde continúan de forma permanente las acciones de fumigación y control para evitar un repunte en los próximos meses.

Finalmente, la Secretaría de Salud reiteró que Tamaulipas se mantiene libre de afectaciones humanas por gusano barrenador, y que cualquier reporte será atendido de inmediato para salvaguardar la salud pública.

POR Antonio H. Mandujano