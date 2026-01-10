Tamaulipas da el salto digital: estrena radio y televisión

El anuncio lo hizo este sábado el gobernador Américo Villarreal Anaya, al presentar el nuevo programa “Diálogos con Américo, donde las decisiones se entienden”

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas se convertirá en el primer estado del país en contar con radio y televisión digital de manera institucional, marcando un parteaguas en la comunicación pública tras más de tres décadas de rezago tecnológico.

El anuncio lo hizo este sábado el gobernador Américo Villarreal Anaya, al presentar el nuevo programa “Diálogos con Américo, donde las decisiones se entienden” que debutará este domingo 11 de enero.

A través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el mandatario explicó que este relanzamiento devuelve vigencia y modernidad a Radio Tamaulipas, ahora bajo un esquema digital.

“Después de 33 años volvemos a retomar y relanzar la presencia de Radio Tamaulipas moderno; vamos a ser el primer estado que tiene radio digital de forma institucional”

La primera emisión del programa se transmitirá a las 18:00 horas y permitirá a las y los tamaulipecos interactuar directamente con su gobernador, conocer el rumbo del estado y entender las decisiones públicas desde una visión humanista, clara y sin rodeos.

“Diálogos con Américo” coloca al titular del Ejecutivo en un formato cercano y didáctico, fortaleciendo la confianza ciudadana y ordenando la conversación pública.

Con este proyecto, Villarreal Anaya inaugura también la modalidad Radio Tamaulipas Multicast, que permitirá generar contenidos multiplataforma, visibles en radio, televisión y redes sociales, consolidando una comunicación moderna, transparente y acorde a los tiempos.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón