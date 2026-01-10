Uso de jabón para sellar fugas de gas arriesga a familias

Exhortan a la población a que deje de lado los remedios caseros y revisar que los depósitos de gas no tengan parches, soldaduras o cortes que pongan en duda su seguridad.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Familias de Altamira intentan evitar las fugas de gas con jabón de barra y modifican el tamaño de los cilindros, lo que genera un grave riesgo de accidentes en los hogares.

El comandante de Bomberos Municipales, José Torres Gómez, informó que el departamento atiende cada semana hasta tres emergencias provocadas por estas reparaciones caseras y malas prácticas en los cilindros.

Señaló que muchos usuarios prefieren untar jabón en las grietas en lugar de usar cinta teflón o apretar correctamente las conexiones con herramienta.

“Le ponen jabón para evitar la fuga cuando se puede poner teflón y ajustar bien”, advirtió el comandante y recordó que este material no garantiza la contención del gas.

Además de este método, los bomberos localizaron tanques de 30 kilos que fueron recortados de forma artesanal.

Según el reporte, los dueños alteran los envases bajo la creencia de que así durarán más tiempo.

Torres Gómez calificó estos cilindros como «bombas de tiempo», ya que el corte del metal debilita la estructura y convierte al tanque en un peligro constante de estallido.

Hizo un llamado a la población para que deje de lado los remedios caseros y revisar que los depósitos de gas no tengan parches, soldaduras o cortes que pongan en duda su seguridad.

Por Oscar Figueroa

La Razón