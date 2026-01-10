Vigilarán regreso a clases

A partir del lunes se activará un operativo con el despliegue de agentes de tránsito en las calles cercanas a planteles escolares.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con el reinicio de las actividades escolares, a partir del próximo lunes entrará en operación el dispositivo especial de regreso a clases en Ciudad Victoria, el cual contempla el despliegue total de elementos de Tránsito Municipal en planteles educativos, cruceros conflictivos y vialidades con mayor carga vehicular, principalmente en los horarios matutinos.

De acuerdo con José Luis Arroyo, coordinador operativo de Tránsito Municipal, esta medida responde a que el mayor número de accidentes se registra justo antes del horario de entrada a clases, cuando padres de familia circulan con prisa y se concentra el flujo vehicular.

“Antes de la entrada a clases es cuando más accidentes tenemos; si se presentan tres al día, normalmente dos ocurren por la mañana”, explicó.

Menos percances pese al incremento del tráfico

El funcionario destacó que diciembre cerró con cifras alentadoras en materia de vialidad, al contabilizarse 60 accidentes, lo que representa una reducción considerable frente al promedio mensual de entre 90 y 100 percances que se registra de manera habitual en la capital del estado.

Subrayó que esta disminución se dio a pesar del incremento significativo en el tránsito vehicular durante la temporada decembrina, derivado de compras, reuniones y diversas actividades propias de fin de año.

“Hubo mucho más tráfico, pero menos accidentes, gracias al trabajo coordinado de las corporaciones y a que la ciudadanía fue más consciente al manejar”, señaló.

Alcohol dejó solo una víctima fatal

En cuanto a incidentes relacionados con el consumo de alcohol, Tránsito Municipal reportó un solo fallecimiento durante todo el mes de diciembre, cifra muy por debajo de los registros del año anterior, cuando se documentaron al menos 15 accidentes asociados a esta causa.

La víctima, originaria de Monterrey, perdió la vida en Ciudad Victoria debido al exceso de velocidad y al presunto consumo de alcohol.

Asimismo, en tres vehículos involucrados en accidentes se localizaron latas y rastros de bebidas alcohólicas, aunque no se practicaron exámenes de alcoholemia debido a que los conductores no se encontraban en el lugar de los hechos.

Aunque el alcohol dejó de ser el principal factor de riesgo, el uso del teléfono celular mientras se conduce se posicionó como la causa predominante de los accidentes viales, al concentrar cerca del 90 por ciento de los casos registrados.

De los 60 accidentes contabilizados, más de 50 estuvieron relacionados con distracción, principalmente por conductores que enviaban o contestaban mensajes, lo que derivó en choques por alcance y omisión de señalamientos.

“Van usando el celular, no alcanzan a frenar y cuando voltean hacia adelante ya están chocados”, advirtió Arroyo.

Saldo blanco para motociclistas

Uno de los datos más relevantes del balance mensual fue que no se registró ningún fallecimiento de motociclistas durante diciembre, además de que solo se reportaron nueve accidentes con motocicletas, ninguno de gravedad.

Este resultado, explicó el coordinador, está directamente relacionado con los operativos permanentes de Motosegura y la vigilancia del uso de casco y placas, en coordinación con corporaciones estatales y federales.

“Para nosotros, lo principal es el casco; es la diferencia entre la vida y la muerte”, afirmó.

Llamado preventivo ante el regreso a clases

De cara al inicio del ciclo escolar, Tránsito Municipal reiteró el llamado a padres de familia y conductores en general a salir con tiempo, respetar los señalamientos viales y evitar el uso del teléfono celular, principal causa de accidentes en la ciudad.

El funcionario recordó que el uso del celular al volante también es motivo de infracción, con sanciones que pueden alcanzar hasta los mil 800 pesos, aunque insistió en que la finalidad de los operativos es preventiva y no recaudatoria.

“Lo que buscamos es que todos lleguen con bien a su destino, especialmente los niños y jóvenes que regresan a clases”, concluyó.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON