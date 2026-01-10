Vuelca Pipa en la carretera Mante-Ocampo

El cierre permanecerá vigente mientras se llevan a cabo las maniobras de retiro de la unidad siniestrada y la limpieza del área afectada

EL MANTE, TAMAULIPAS.- Derivado de la volcadura de un tractocamión que transportaba residuos peligrosos, se registró el cierre de la carretera estatal número 66, en el tramo Ciudad Mante–Ocampo, a la altura del kilómetro 31+800.

Durante recorridos de seguridad y vigilancia, personal de la Dirección de Tránsito Estatal, detectaron el vehículo fuera de la cinta, mismo que trasladaba material, tras el accidente, se registró derrame de fluidos, lo que representó un riesgo para la seguridad de los automovilistas y obligó a restringir la circulación de manera preventiva.

El cierre permanecerá vigente mientras se llevan a cabo las maniobras de retiro de la unidad siniestrada y la limpieza del área afectada, por lo que se exhorta a los conductores a tomar rutas alternas y extremar precauciones.

Por. Jesús Berlanga