Así puedes saber si tu número de celular ya está registrado en el Padrón Telefónico Nacional

Desde enero de 2026 es obligatorio registrar líneas móviles en el Padrón Telefónico Nacional. Te explicamos cómo saber si tu número ya está vinculado.

Desde el 9 de enero de 2026, todos los usuarios de telefonía móvil están obligados a registrar sus líneas en el Padrón Telefónico Nacional, una medida impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Pero ¿cómo saber si tu número ya está registrado?

Esta medida aplica tanto para líneas nuevas como existentes, sin importar si son de prepago o pospago, y busca reducir delitos como el fraude telefónico y la extorsión al vincular cada número celular con una identidad oficial.

La CRT establece como fecha límite el 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio, las líneas no registradas serán suspendidas de forma temporal, aunque seguirán obligadas a cumplir con sus pagos vigentes.

¿Cómo saber si tu número ya está registrado?

A partir del 7 de febrero de 2026, estará disponible un portal de consulta para verificar si una línea está registrada en el padrón. Esta herramienta se habilitará primero para clientes de Telcel, y en las semanas siguientes se extenderá a otros operadores como Movistar, AT&T y compañías virtuales.

Para hacer la consulta necesitarás:

Tu CURP, si eres persona física.

Tu RFC, si eres persona moral (empresa).

Los pasos serán simples:

Ingresar al portal que tu operador habilite para el padrón.

Introducir tu CURP o RFC.

Verificar si tu número aparece entre las líneas registradas.

Si tu línea aparece en el sistema, significa que ya está vinculada correctamente y no necesitas realizar ningún otro trámite.

¿Qué hacer si tu línea no está registrada?

En caso de que tu número no esté dado de alta, deberás registrarlo antes del 30 de junio para evitar la suspensión. Puedes hacerlo de dos formas:

1. En línea:

A través de la plataforma digital que tu compañía telefónica disponga. Tendrás que autenticar tu identidad y proporcionar tu CURP, así como una identificación oficial vigente.

2. Presencial:

Acude a un Centro de Atención a Clientes de tu operador con:

Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional).

CURP, si eres persona física.

RFC, si eres empresa.

¿Cuántas líneas se pueden registrar por persona?

Cada persona física podrá registrar hasta 10 líneas móviles a su nombre, lo que permite incluir líneas de familiares o de uso adicional. Las personas morales podrán vincular todas las líneas operativas necesarias, siempre que estén asociadas a su RFC.

Si tienes un plan pospago, es probable que tus datos ya estén vinculados, ya que las compañías suelen solicitarlos al contratar el servicio. Aun así, se recomienda verificar que el número aparezca en el padrón.

¿Qué hacer si detectas una línea desconocida asociada a tu CURP?

Si al consultar en el portal aparece una línea que no reconoces, podrás:

Solicitar una revisión del caso en tu Centro de Atención a Clientes.

Pedir la desvinculación del número y la protección de tus datos.

Este procedimiento es importante para evitar el uso indebido de tu identidad en líneas móviles que podrían ser utilizadas con fines ilícitos.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR