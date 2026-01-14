Adulto mayor es impactado por camioneta

El accidente tuvo lugar minutos antes del mediodía, en privada Francisco Villa de la colonia Choferes en Tampico.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una persona de la tercera edad fue impactada por una camioneta, resultando con dolorosas lesiones en sus piernas.

El afectado quedó tendido en el suelo tras el golpazo.

El adulto mayor trataba de cruzar esa vialidad cuando de pronto fue embestido por una GMC en color arena con placas de Tamaulipas.

El peatón terminó en el suelo, con lesiones en sus piernas.

Varias personas se acercaron para auxiliar al lesionado.

La conductora trató de darse a la fuga pero testigos de lo sucedido se lo impidieron.

El lesionado fue llevado momentos más tarde a un hospital.

Personal de Tránsito tomó conocimiento del percance, turnando el hecho al Ministerio Público.