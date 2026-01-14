Ahorra gobierno 120 mdp al año

Los ajustes realizados por fusión, eliminación o degradación de puestos, de nivel directivo provocó un ahorro de 120 millones de pesos en 2025

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La reestructuración administrativa aplicada el año pasado en el Gobierno del Estado, que implicó la fusión, eliminación o degradación de puestos de nivel directivo, generará un ahorro estimado de 120 millones de pesos anuales en el costo de la nómina, informó la secretaria de Administración, Luisa Manutou Galván.

La funcionaria explicó que el ajuste se realizó exclusivamente en los niveles de jefatura hacia arriba, sin afectar al personal operativo.

Detalló que se llevó a cabo un análisis individual en cada dependencia para determinar el personal necesario para cumplir con programas, metas e indicadores, lo que derivó en una reducción significativa de las estructuras administrativas.

“Hubo puestos que se fusionaron, otros que desaparecieron y algunos que bajaron de nivel”, precisó.

En cuanto a los salarios, señaló que este año se aplicará el incremento al salario mínimo conforme a lo establecido por el Gobierno Federal, mientras que para los demás niveles se mantienen negociaciones con el sindicato SUSTPET, encabezado por Blanca Valles.

Indicó que el aumento para los niveles superiores será menor y gradual, con el objetivo de evitar empalmes salariales y cumplir con la normatividad vigente.

Aclaró que las negociaciones continúan y que aún no se ha determinado el ajuste final, además de que algunas secretarías y organismos están pendientes de la publicación oficial de las nuevas estructuras.

Reiteró que una vez que estas entren en vigor, se reflejará la reducción en el gasto de nómina y compensaciones, con un impacto anual estimado de 120 millones de pesos.