Amor perruno: Sarahí se tatua a Williberto

Por Mario Prieto.
TAMPICO, TAMAULIPAS.- Hay amores que no necesitan palabras, que se expresan en miradas, en compañía silenciosa y en lealtad absoluta. El de Sarahi Céspedes y su perrito Williberto es uno de ellos.
Un amor tan profundo que trascendió el tiempo y ahora también la piel, luego de que Sarahi decidiera inmortalizar el rostro de su fiel compañero con un tatuaje en el brazo, como símbolo de un lazo que nada ni nadie podrá borrar.
“Siempre me dijeron que cuando quisiera tatuarme fuera algo que tuviera un significado importante . Y sin duda willi significado mucho para mi y mi familia.Williberto nos ha dado una lección de vida grande y nos pone el ejemplo que cuando quiere seguir, se lucha para lograrlo” señalo Sarahi Cespedes.
Williberto tiene apenas un año de vida. Nació el 17 de abril de 2024, pero en ese corto tiempo se convirtió en mucho más que una mascota: es familia, es motor y es inspiración para ella y toda su familia.
Su llegada transformó la vida de Sarahi, Willi es un integrante mas de esta familia y es la adoración de todos, al grado que fue parte de los invitados de Sarahi a du boda con Juan Tello , el pasado 27 de julio del 2025.
El tatuaje, realizado el sábado pasado, no es una moda ni un simple diseño estético. Es una declaración de amor perruno, una promesa silenciosa.
En el brazo de Sarahi quedó grabado el rostro de Williberto, con sus rasgos únicos y su mirada noble, como recordatorio permanente de un vínculo construido con cuidado, respeto y cariño incondicional.
“Es llevarlo conmigo siempre”, parece decir el gesto. Porque los perros no solo pasan por la vida de las personas: la transforman. Enseñan a amar sin condiciones, a ser pacientes, a celebrar lo simple. Williberto, con apenas un año, ya dejó huella, no solo en el corazón de Sarahi, sino ahora también en su piel.
En un mundo donde muchas historias pasan rápido, la de Sarahi y Williberto se queda. Se queda como ejemplo de amor genuino, de compromiso con quienes no tienen voz y de cómo un perro puede cambiarlo todo.
Hoy juntos, Sarahi y Williberto, tienen una página que hoy tiene un propósito más grande: ayudar a través de gemerar contenido digital sobre cada una de sus aventuras, pues willi se ha disfrazado de mariahi, de monstruo oara halloween y de Santa Claus en Navidad.
Lo que comenzó como un espacio personal dio un giro lleno de empatía y compromiso social. Ahora, Sarahi y Williberto se han convertido en una dupla solidaria que apoya a refugios de perros y gatos, brinda difusión a adopciones responsables y extiende la mano a animales en situación de calle, siempre que alguien solicita apoyo.
Williberto no solo acompaña; representa a todos aquellos que esperan una segunda oportunidad, tratan de llevar ese mensaje en la zona sur de Tamaulipas.
Porque hay amores que no se olvidan… y otros que se tatúan para siempre.