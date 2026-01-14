Arranca campaña masiva antirrábica en Tamaulipas con más de 300 mil dosis

La estrategia arrancará en una primera fase en Ciudad Victoria y municipios aledaños, con alcance inicial hasta Hidalgo

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas anunció el inicio de una campaña masiva de vacunación antirrábica canina y felina, en coordinación con el IMSS-Bienestar, la cual se adelantará al calendario federal con el objetivo de ampliar la cobertura y reforzar la protección de la población.

El titular de la dependencia estatal, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que se cuenta con más de 300 mil dosis que permitirán vacunar tanto a animales domésticos como a aquellos que se encuentran en situación de calle en todo el estado.

La estrategia arrancará en una primera fase en Ciudad Victoria y municipios aledaños, con alcance inicial hasta Hidalgo, para posteriormente extenderse al resto de la entidad conforme avance el despliegue operativo del personal de salud.

“Se trata de concientizar a la población y hacernos dueños responsables de este tipo de animalitos, además de protegernos de cualquier agresión y tener la certeza de que ya están debidamente vacunados para garantizar protección a la población”, expresó el funcionario estatal.

La jornada contempla la instalación de tres Centros de Salud en la capital del estado como puntos base, desde donde brigadas de vacunadores realizarán recorridos casa por casa, además de aplicar la vacuna a perros y gatos que se encuentren en la vía pública, aunque la autoridad reiteró que la principal finalidad es que los animales sean llevados directamente a las unidades médicas.

Hernández Navarro precisó que la campaña dará inicio durante el mes de enero y se mantendrá activa hasta mayo, con la intención de extender el periodo de aplicación y alcanzar la mayor cobertura posible en comparación con campañas anteriores.

Destacó que, en caso de no contar con el comprobante de vacunación o desconocer si el animal ya fue inmunizado, la dosis puede aplicarse nuevamente sin riesgo alguno, ya que el biológico utilizado cumple con las normas sanitarias y es de alta calidad.

Como antecedente, el secretario recordó que durante 2025 se aplicaron alrededor de 203 mil vacunas antirrábicas en Tamaulipas, mientras que se registraron 3 mil 228 personas agredidas por distintos tipos de animales, entre ellos perros y gatos domésticos o callejeros, así como fauna silvestre y ganado bovino, lo que refuerza la necesidad de fortalecer las acciones preventivas.