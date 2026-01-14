Así puedes vincular tu número de celular a la CURP si no tienes plan de pago

El registro de las líneas telefónicas es obligatorio y para junio de este año deberás realizarlo como fecha límite

El pasado 9 de enero entró en vigor el registro obligatorio de las líneas telefónicas celulares con el objetivo de evitar el uso de líneas anónimas o sin titular que esté identificado, así como para prevenir delitos como la extorsión, los fraudes y las amenazas telefónicas, muy comunes al menos en los últimos meses.

Alrededor del registro de los números celulares con la Clave Única de Registro de Población (CURP), existen diversas dudas por parte de los usuarios: desde la exposición que podrían sufrir sus datos personales, pasando por cuántas líneas telefónicas puedo registrar y, una de las más importantes, cómo registrar el número celular con CURP si no se cuenta con un plan de pago.

¿Cómo vinculo mi número celular con CURP si no tengo plan de pago? | PASO A PASO

Es importante confirmarte que el registro de los números telefónicos es obligatorio para aquellos que tienen plan de prepago y para quienes no lo tienen; si tú eres de éstos últimos, en El Heraldo de México te compartimos la información sobre cómo es que debes registrar tu número con tu CURP y hacértelo más fácil. Para ello necesitarás tu identificación oficial vigente y tu CURP; en caso de ser persona extranjera, presenta tu nombre completo, país de origen y número de pasaporte.

Desde tu dispositivo móvil, puedes llevar a cabo los siguientes pasos:

Ingresa al sitio web de tu proveedor telefónico o directamente en el buscador de tu preferencia teclea el nombre de la empresa telefónica más «vincular número» y te desplegará el enlace directo para realizar el trámite.

Introduce tu número telefónico.

Ten a la mano tu identificación oficial, pues tendrás que realizar el escaneo al frente y al reverso de la credencial.

Te solicitarán una prueba de vida (en el caso de Telcel, por ejemplo, la cual consiste en una selfie. El propósito es que te identifiquen, como si fuese una foto de tamaño infantil.

Se validarán los datos que ingresaste y te darán un folio de confirmación. Guárdalo en un lugar que recuerdes y procura sacar una captura de pantalla.

De esta manera ya estás en el padrón de registros de líneas telefónicas.

¿Hasta cuándo se puede hacer el registro del número celular con CURP?

Aunque esta medida entró en vigor el pasado 9 de enero, será hasta el 30 de junio de este 2026 la fecha límite para realizar el registro del número celular con tu CURP para evitar diversos delitos como los que te comentamos al inicio de la nota.

Recuerda que en caso de que no hagas este trámite, tu línea telefónica celular quedará sin funcionamiento y sólo podrás realizar llamadas a los centros de atención a clientes así como las de emergencia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO