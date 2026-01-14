Aumentan casos de Influenza y Covid en Altamira

Ante este panorama, las autoridades de salud mantienen una campaña de vacunación para evitar complicaciones graves entre la población.

Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

Un total de 15 contagios de influenza y seis de COVID-19 se han registrado en Altamira durante el cierre del año pasado y el inicio de 2026.

El jefe del Distrito de Salud para el Bienestar en Altamira, González y Aldama, Carlos Arturo Juárez del Ángel, informó que los casos corresponden principalmente a personas mayores de 60 años.

Precisó que los pacientes detectados carecían de las vacunas, aunque aclaró que ninguno derivó en neumonía ni se reportaron defunciones.

Para hacer frente a la temporada invernal, se dispusieron de 37 mil dosis contra las enfermedades respiratorias.

A la fecha, el avance de aplicación alcanza el 60 por ciento, con prioridad en niños, adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas y personal de salud en áreas críticas.

“La idea es prevenir mediante la vacunación. No automedicarse y acudir al médico más cercano para dar un seguimiento puntual”, subrayó Juárez del Ángel.

El jefe del distrito destacó que no existe renuencia ciudadana hacia los biológicos, lo cual facilita la cobertura en espacios públicos.

Las jornadas de salud permanecerán activas hasta marzo, con una visita programada para este miércoles en la colonia Tampico-Altamira.