Aún sin alza, repatriaciones por el estado

Pese al endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, Tamaulipas no ha registrado un aumento en deportaciones

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La política migratoria de Estados Unidos no se ha reflejado en un incremento en el número de repatriados, afirmó el Director General del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes.

“Realmente impactó como tal, pues no, tenemos un comportamiento por parte de nuestra fronteras, que además Tamaulipas es el punto número uno de de retorno de connacionales exactamente al del año 2024”, dijo Juan José Rodríguez Alvarado.

El funcionario explicó que las repatriaciones se mantuvieron en alrededor de 50,000 por la frontera de Tamaulipas durante el año pasado, números similares a los registrados en 2024.

“Independientemente de que en este año se habló mucho de redadas, de una repatriación masiva, realmente nosotros no la hemos sentido, sin embargo, estamos este atentos a cualquier situación y Tamaulipas, pues está preparado para recibir los migrantes que se encuentren, o que estén cruzando por por nuestro estado”.

Rodríguez Alvarado estimó que en estos momentos, la entidad más que un lugar de paso para los migrantes, se ha convertido en un lugar de destino, luego que se tiene registro de alrededor de 70,000 personas de varias nacionalidades que han decidido establecerse en Tamaulipas.

Mientras que en el caso de los migrantes que aún esperan cruzar a Estados Unidos, al ser este su país de destino, dijo que mayormente se encuentran en Reynosa y Matamoros sumando poco menos de 200.

“Se quedaron varados a raíz de la suspensión de la plataforma CPOne y en ese sentido estamos trabajando con algunos con ellos, algunos ya lograron asentarse, entonces ya tienen departamento rentados, trabajos, algunos otros siguen pidiendo apoyo provisional a los albergues, por ejemplo la comida y todo eso”.

El titular del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes explicó que en estos momentos no se tiene reportes de presencia de centroamericanos, mientras que de venezolanos es menor.