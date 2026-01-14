Certificarán a estudiantes con estándares internacionales

El rector Dámaso Anaya anunció un programa de veinte mil microcredenciales que permitirán certificar competencias técnicas, habilidades blandas y capacidades transversales para fortalecer la formación profesional.

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, presentó el Ecosistema Micro Credenciales UAT, un programa estratégico orientado a fortalecer la formación académica, la actualización profesional y la empleabilidad de estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución.

En el marco de la 16.ª Reunión del Colegio de Directores de la UAT, el rector destacó que esta iniciativa representa un paso decisivo para complementar los programas educativos vigentes, responder a las nuevas dinámicas del mercado laboral y consolidar un modelo educativo más flexible, innovador y alineado con estándares internacionales.

Como resultado de las gestiones y alianzas institucionales, destacó que se han adquirido veinte mil micro credenciales internacionales, las cuales serán otorgadas de manera gratuita a estudiantes de bachillerato y licenciatura, así como a personal docente y administrativo, con el objetivo de generar un impacto transversal en la formación académica, la actualización profesional y la empleabilidad de la comunidad universitaria.

El Ecosistema Microcredenciales UAT contempla 17 tipos de certificación, integrados por 10 certificaciones base y 7 certificaciones especializadas en áreas como ofimática y productividad digital, tecnologías de la información, desarrollo de aplicaciones, educación, diseño y manufactura digital, emprendimiento, gestión de proyectos, marketing digital, redes y soporte tecnológico, así como áreas vinculadas a las ciencias de la salud, hospitalidad y artes culinarias.

Mediante la certificación de competencias técnicas, habilidades blandas y capacidades transversales, estas micro credenciales complementarán los planes de estudio y fortalecerán la vinculación con las demandas actuales del entorno profesional, fortaleciendo la formación profesional de los estudiantes y los procesos de actualización del personal universitario.

El programa se desarrolla mediante alianzas estratégicas con plataformas y organismos internacionales de certificación, entre ellos Santander Universidades, lo que garantiza estándares de calidad y reconocimiento global.

Además de la presentación de este ecosistema, durante la reunión se consolidaron también acuerdos orientados a la mejora continua, la optimización de recursos, la innovación académica y el fortalecimiento integral de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con una visión de desarrollo compartida.