COMAPA SUR rehabilita colector sanitario en la colonia Enrique Cárdenas González

COMAPA SUR lleva a cabo la rehabilitación de un colector sanitario en la colonia Enrique Cárdenas González, al norte de Tampico, como parte de las acciones permanentes para fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar el servicio a la ciudadanía. Esta obra responde a la necesidad de atender daños estructurales detectados en la red de drenaje de la zona.

Los trabajos consisten en la sustitución de 100 metros lineales de colector de 48 pulgadas de diámetro, ubicado sobre la Calle B, entre las calles 1 y 2. Las labores se desarrollan a una profundidad que oscila entre los 4 y 5 metros, lo que requiere maniobras especializadas y estrictas medidas de seguridad para el personal operativo.

Adicionalmente, el proyecto contempla la habilitación de dos cisternas en los pozos de visita, así como la interconexión de los mismos, acciones que permitirán mejorar el flujo y la capacidad de conducción del sistema sanitario, garantizando un funcionamiento más eficiente.

Actualmente, la obra presenta un avance del 80 por ciento, reflejando el compromiso de COMAPA SUR por concluir los trabajos en tiempo y forma, minimizando las afectaciones a los vecinos del sector y manteniendo la calidad en cada etapa del proceso.

Con esta rehabilitación se obtendrán beneficios directos para la comunidad, como la prevención de derrames, la reducción de riesgos sanitarios, la protección de viviendas y el fortalecimiento de la infraestructura urbana.