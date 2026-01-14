Confirman construcción del Hotel Marriott en Altamira tras dos años de espera

Los inversionistas presentarán nuevamente el plan de obra que busca ampliar la oferta de hospedaje y servicios en el sector industrial del municipio.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La cadena Marriott, hará oficial el arranque de su proyecto hotelero en Altamira durante el primer trimestre de 2026.

La secretaria de Desarrollo Económico, Claudia Fernández Pecero, informó que los empresarios responsables de la firma serán los encargados de difundir los pormenores técnicos.

Esta nueva etapa del proyecto contempla una inversión aproximada de 500 millones de pesos y su integración a la Plaza Puerto, la cual contará con áreas comerciales y restauranteras.

El proyecto original se anunció por primera vez en octubre de 2023, con una ubicación inicial proyectada sobre el Bulevar de los Ríos.

Tras un periodo de ajustes en la localización y estrategia de mercado, los inversionistas optaron por un terreno de siete hectáreas en la Avenida de la Industria, cerca de la empresa Maseca.

Con base en datos del primer anuncio, la obra consiste en una torre de 14 pisos que alcanzará los 100 metros de altura, con lo cual será el edificio más alto del estado de Tamaulipas.

El complejo ofrecerá 140 habitaciones de hotel y un área de departamentos residenciales en los niveles superiores.

La confirmación de la ubicación exacta y el cronograma de construcción se darán a conocer en los próximos meses.

A decir de la funcionaria, con este desarrollo, Altamira busca consolidarse como un polo de atracción para el turismo de negocios y la inversión inmobiliaria de gran escala.