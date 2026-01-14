Elegirán finalistas para Fiscalía Anticorrupción

Tras concluir las entrevistas a 19 aspirantes, el Congreso de Tamaulipas seleccionará hoy a cuatro finalistas que avanzarán a la etapa de control de confianza

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Al concluir las entrevistas a las 19 personas aspirantes a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en sesión extraordinaria del Pleno del Congreso del Estado, este día se elegirá a cuatro finalistas a la Fiscalía Anticorrupción.

La Diputación Permanente emitió el dictamen que avala que todos acreditaron el cumplimiento de los requisitos, por lo que sus nombres serán puestos a consideración del Pleno en la sesión extraordinaria.

La lista la conforman Jesús Szymanski López, Andrés Norberto García Reaper Favila, Carolina Martínez Almanza, Julieta, Elena Martínez Trejo, Omar Isidro Medina Treto, Jesús Rubén Espinoza Huerta, Miguel Ángel Doria Ramírez.

Alfonso Manuel Moreno Castillo, Arturo Javier López Córdova, Hiram Peña Gómez, Abel Hernández Ortiz, Enrique Zúñiga Castillo, Francisco Alexandro Pérez Santana, Juan Armando Barrón Pérez, Miguel Arellano Canales, Wendy Madeleine Díaz González, Félix Luis Velasco Arévalo, Valeria Estrada Treviño y Juan Carlos Meléndez.

Durante las entrevistas, las personas aspirantes expresaron sus pensamientos y planteamiento de actuación, de ser electos al cargo de fiscal anticorrupción.

Será en la sesión extraordinaria, prevista a las 16:00 horas, cuando las y los diputados podrá elegir de la lista de aspirantes, hasta cuatro personas idóneas, quienes podrán continuar con la siguiente etapa del procedimiento.

La misma se trata de la evaluación mediante los exámenes de control de confianza que se llevarán a cabo en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza C3 en Victoria.

Las personas que acrediten dichos exámenes, serán sometidos a votación nuevamente del Pleno del Congreso, que designará a la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Al convocar a la sesión extraordinaria, se informó que además se abordarán otros temas, entre ellos, la comunicación remitida por el Poder Judicial del Estado relativa a la renuncia de un Juez Menor.

Además de dictámenes con proyectos de decreto en materia de reformas a la Constitución Política del Estado y a la legislación interna del Congreso; adiciones a disposiciones transitorias; reformas a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Tamaulipas; así como autorizaciones a ayuntamientos para la donación de predios destinados a proyectos de vivienda y de salud pública.