Eligen a tres finalistas para Fiscalía Anticorrupción

Una vez que se reciban los resultados de los exámenes, se convocará a una nueva sesión del Congreso del Estado, programada para el 26 de enero, para elegir a quien será la nueva persona titular

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, Tam.- Finalmente fueron tres los finalistas electos por el Congreso del Estado a la Fiscalía Anticorrupción, Andrés Norberto García-Reper Favila, Julieta Elena Martínez Trejo y Miguel Ángel Doria Ramírez.

Durante la sesión extraordinaria de este miércoles, los legisladores votaron por cédula para elegir a cuatro finalistas, sin embargo, los diputados solo respaldaron con sus votos a tres perfiles.

Andrés Norberto García-Reper Favila obtuvo 30 votos, Julieta Elena Martínez Trejo obtuvo 25 votos, lo mismo que Miguel Ángel Doria Ramírez, quienes se colaron a la fase final.

Ahora los tres deberán someterse a la evaluación de los exámenes de control de confianza en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), centro evaluador ubicado en la capital del estado.

Una vez que se reciban los resultados de los exámenes, se convocará a una nueva sesión del Congreso del Estado, programada para el 26 de enero, para elegir a quien será la nueva persona titular de la Fiscalía Anticorrupción.