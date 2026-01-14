Exigen en Altamira la salida del director nacional de los Tecnológicos

Los inconformes sostienen que la permanencia del actual director general afecta el adecuado funcionamiento de los institutos tecnológicos debido a las múltiples problemáticas que no han sido atendidas de manera oportuna

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

Personal docente y administrativo del Instituto Tecnológico de Altamira (ITA), colocó una lona de protesta en el acceso principal del plantel para demandar la salida de Ramón Jiménez López, director general del Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Esta acción responde a un movimiento de la Sección 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que acusa graves omisiones administrativas y laborales.

La Delegación D-V-105 del ITA, a cargo de Mónica Yolanda Espinosa López, manifestó su inconformidad ante el incumplimiento reiterado de los acuerdos establecidos en la minuta de homologados SEP-SNTE 2024. Los trabajadores señalaron que la gestión actual vulnera la estabilidad económica y la dignidad laboral de la comunidad académica en todo el país.

A través de un comunicado expuesto en la entrada de la institución, los manifestantes denunciaron la falta de perfiles idóneos en los cargos directivos.

Según el pronunciamiento, esta situación genera una deficiente toma de decisiones, atención tardía a los problemas institucionales y un deterioro progresivo del clima laboral dentro de los centros de estudio.

Las delegaciones sindicales de la Región III, la cual comprende a los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, respaldan esta exigencia de destitución.

Los trabajadores reiteraron que mantendrán estas acciones de visibilización hasta obtener una respuesta de la administración central.

La protesta busca garantizar el respeto absoluto a sus derechos laborales y asegurar una dirección que responda a las necesidades reales del personal y del alumnado.