Fans de BTS se organizan para «tirar cuentas» de influencers que van a shows por moda

Tras la publicación hecha en X, internautas reaccionaron a la amenaza, algunos aclararon que no todos los infuencers van por moda

Las fans latinoamericanas de la agrupación de k-pop BTS no van a dejar que nadie les robe un lugar en los conciertos. En redes sociales las ARMY se han comenzado a organizar para que ningún influencer les “robe” un lugar en los shows solo por moda. Las seguidoras aseguraron que ya tienen un plan y no dudarán en llevarlo a cabo si la situación lo amerita.

El martes fueron anunciados los tres conciertos que BTS ofrecerá en la Ciudad de México como parte de su tour mundial. Serán los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 cuando la banda originaria de Corea del Sur haga su regreso triunfal en el Foro GNP de la Ciudad de México.

Han pasado ocho años desde que BTS vino por última vez a la capital mexicana, desde ese entonces las fans estuvieron en alerta para asistir a uno de los espectáculos en cuanto fueran anunciados. Son solo tres fechas y todo parece indicar que van a hacer hasta lo imposible por conseguir entradas.

En los últimos años, se ha popularizado la asistencia de influencers y famosos a conciertos en la CDMX. Sin embargo; es común que ocurra que algunas de estas personalidades no conozcan a los artistas y acuden por “moda”, publicidad o simplemente porque fueron invitados, mientras que otros se aprovechan de su fama para conseguir boletos.

ARMY se organizan en WhatsApp contra influencers

La usuaria de X @Tatiana98460732 compartió el link del grupo de WhatsApp en el que las ARMY se están organizando para “tirarle” la cuenta a todo aquel influencer que vaya al concierto sin conocer a BTS y solo quiera conseguir ‘me gusta’ en redes sociales. Aunque el plan inició Argentina, decenas de fans de toda Latinoamérica se han unido al grupo para estar alerta de famoso que se quiera aprovechar de su fama para conseguir lugar.

“Advertido a cualquier influencer que solo vaya por moda, le bajamos la cuenta”, dice el tuit en X que va dirigido a infleuncers.

Army se une contra falsos fans

Tras la publicación hecha en X, internautas reaccionaron a la amenaza, algunos aclararon que no todos los infuencers van por moda, sino porque los invitaron para realizar publicidad. Otros apoyaron totalmente la iniciativa y se sumaron a la dinámica.

“Un influencer no debe tener un lugar que solo ocupara por likes”.

“Apoyo, soy de España pero realmente me gustaría todo Army vaya a los conciertos, no gente que esté con ellos por moda o influencers que ni sirven”.

“Soy de México y de verdad espero que todo ARMY pueda ir al concierto en argentina y estoy de acuerdo en que un influencer no debe tener un lugar que solo ocupara por likes”.

“Sí, obvio. Cualquiera que se quiera colgar diciendo boludeces ya acordamos eso”.

¿Cuánto costará el boleto de BTS en México en 2026?

El regreso de BTS es inminente. Tras el fin del servicio militar de todos sus integrantes, la Ciudad de México será una parada obligatoria en su gira mundial 2026. Si quieres estar en las primeras filas, aquí te decimos cuánto dinero necesitas ahorrar. Aunque la promotora oficial no ha liberado el cartel con precios finales, este son los precios que se han filtrado en redes sociales.

Zonas Generales: Se espera que los boletos más económicos ronden entre los $1,500 y $2,800 pesos mexicanos.

Gradas Media y Baja: El costo promedio se ubicaría entre los $4,500 y $8,500 pesos.

Pista General: Entre $6,000 y $9,500 pesos.

Zonas VIP / Platinum / Soundcheck: Los paquetes podrían oscilar entre los $15,000 y $25,000 pesos mexicanos.

