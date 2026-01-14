Hallan a hombre sin vida en domicilio de la colonia primero de mayo, en Ciudad Madero

Las autoridades iniciaron la carpeta de investigación para confirmar la causa del fallecimiento y dar seguimiento al caso.

Por. José Luis Rodríguez Castro La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Un hombre fue encontrado sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Primero de Mayo, luego del reporte de una persona inconsciente a los números de emergencia.

Al arribar al sitio, autoridades confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales y fue localizado suspendido en el área del baño de la vivienda.

De acuerdo con la declaración de la hija del fallecido, el hombre padecía depresión y ansiedad, además de encontrarse bajo tratamiento psiquiátrico.

Un familiar informó que la noche anterior su padre durmió solo debido a un resfriado, por lo que no se percató oportunamente de lo ocurrido.

Por instrucciones del Agente del Ministerio Público, se realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense para los trámites legales correspondientes.

