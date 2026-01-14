Más fiesta, menos delitos, Alcaldes aseguran que el Carnaval reduce delitos

Las autoridades proyectan superar las cifras de 2025, cuando el evento atrajo a 73 mil asistentes y generó una derrama económica de 22.5 millones de pesos.

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

Los alcaldes de la zona sur aseguran que la celebración del Carnaval logra una disminución en los delitos de violencia familiar y robos.

Durante la presentación de la edición 2026, los mandatarios de Altamira, Tampico y Ciudad Madero afirmaron que el análisis de los indicadores de seguridad del año pasado confirmó este descenso en las conductas antisociales durante los llamados días de fiesta.

El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, destacó el impacto positivo de la convivencia en los hogares.

“Nos ayuda mucho sobre todo a fomentar la convivencia familiar, lo hemos dicho y es algo que no ocultamos los tres alcaldes, el delito de alto impacto que nos incide fuertemente es la violencia de género, la viole de familia, la violencia de pareja”.

Por su parte, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal, y el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González, respaldaron estos resultados tras las evaluaciones realizadas en conjunto con las corporaciones de seguridad.

“Revisamos en las reuniones de las mesas de construcción de paz, siempre estamos pendientes los tres alcaldes de los indicadores y el año pasado como lo dijo Erasmo, en los cuatro días de carnaval cuando revisamos los números, nos dimos cuenta que en esos cuatro días bajaron los índices de violencia familiar y de pareja, así como los robos a casa habitación y comercio”, detalló Martínez Manríquez.

El Carnaval Conurbado 2026 se realizará del 12 al 15 de febrero. El programa inicia en Ciudad Madero los días 12 y 13, continúa en Altamira el 14 y concluye en Tampico el día 15.

Las autoridades proyectan superar las cifras de 2025, cuando el evento atrajo a 73 mil asistentes y generó una derrama económica de 22.5 millones de pesos.