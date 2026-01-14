Ordenan a nuevo obispo en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo fue sede de la ordenación episcopal de Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez, ceremonia histórica que reunió al nuncio apostólico en México, 30 obispos del país y autoridades civiles, encabezadas por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas

Nuevo Laredo vivió un momento histórico al convertirse en sede de la ceremonia de ordenación episcopal de Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez, un acontecimiento sin precedentes que reunió a 30 obispos de distintas regiones del país, así como a una amplia comunidad proveniente del noreste de México.

El evento, de alto significado espiritual y social, contó con la presencia de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas, quien acudió a la solemne ceremonia y refrendó con su asistencia la relevancia institucional del acto, así como el compromiso de su gobierno con el respeto, la pluralidad y la vida comunitaria.

La ordenación se llevó a cabo en la Catedral del Espíritu Santo, donde se congregaron cientos de familias, líderes religiosos y fieles provenientes de diversos puntos de la región, en un encuentro que incluyó la distinguida presencia de Monseñor Joseph Spiteri, nuncio apostólico en México y representante del Vaticano en el país.

Durante el acto, la alcaldesa destacó la trascendencia del momento que vive la Diócesis de Nuevo Laredo y el impacto positivo que este acontecimiento tiene para la vida pública y social de la ciudad, subrayando el respeto institucional del Gobierno Municipal hacia todas las creencias y expresiones de fe.

“Usted llega hoy para convertirse en el cuarto obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo, y lo hace en una etapa de gran optimismo y renovación, donde su presencia viene a fortalecer el espíritu de unidad que nos distingue como comunidad. La fe es, sin duda, un motor poderoso que mueve voluntades y transforma realidades. En el Gobierno Municipal que me honro en encabezar, estamos convencidos de que la promoción de los valores, el respeto, la solidaridad y la paz es el camino más sólido para construir la sociedad que todos anhelamos”, expresó.

La presidenta municipal refrendó la disposición de su administración para mantener una relación de colaboración institucional con todas las organizaciones religiosas, siempre en un marco de respeto, pluralidad y diálogo, orientado al bienestar colectivo.

“Quiero reiterar hoy el compromiso total de esta administración para coadyuvar con usted y con todos los grupos religiosos de nuestra ciudad. Nuestra meta es común: trabajar por la cohesión social, por el bienestar de nuestras familias y por un Nuevo Laredo donde la armonía sea el lenguaje que nos una a todos”, señaló.

Con su presencia en este acontecimiento, la alcaldesa reafirmó el carácter institucional, incluyente y respetuoso de su gobierno, reconociendo el papel que las distintas expresiones de fe desempeñan en la construcción del tejido social y en la promoción de valores que fortalecen la convivencia y la paz en Nuevo Laredo.