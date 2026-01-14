Piden no revictimizar a doctoras del Hospital Infantil de Victoria

Familiares y amigos de Carlos R., alias “La Rana”, ocuparon la calle para insistir en su inocencia.

Por. Staff

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El caso de dos doctoras presuntamente abusadas sexualmente en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria requiere una investigación con perspectiva de género a fondo.

El presunto agresor sexual cuenta con una defensa pública de familia y amistades lo que representa un foco de violencia en las redes sociales en contra de las dos especialistas en salud que denunciaron el presunto abuso sexual, en hechos ocurridos en el Hospital Infantil.

Han afirmado que su detención fue injusta, que no se siguieron los protocolos de la Fiscalía y que el día de los hechos no laboró en el Hospital Infantil.

El asunto ha escalado en violencia digital a través de las redes sociales hacia las doctoras residentes porque en juicio mediático se demanda que revelen sus rostros, incurriendo en revictimización.