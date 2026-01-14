Puerto de Altamira entre los líderes nacionales en movimiento de automóviles: AISTAC

El puerto opera cerca del 40 por ciento de su capacidad, con áreas disponibles para seguir creciendo y atraer a más exportadores e importadores

Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

El puerto de Altamira se posiciona entre los primeros lugares a nivel nacional en la exportación de vehículos, al ubicarse entre el tercer y cuarto sitio en el movimiento de automóviles vía marítima, informó Adonay Navarro Saad, presidente de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC), acompañado por el gerente general David Abel Hernández Gamiz y colaboradores del organismo.

Durante el encuentro, dijo que el recinto fiscalizado cuenta con infraestructura moderna y el desarrollo ferroviario necesario para la llegada de automóviles armados, lo que ha permitido un crecimiento sostenido.

Estimó que se movilizan más de 400 mil vehículos al año.

«Basta recorrer unos metros en la zona para cruzarse con una “madrina” cargada de autos»

Navarro Saad dijo que Altamira se mantiene como un polo estratégico de desarrollo económico, con casi dos kilómetros de muelles marginales y capacidad para que atraquen simultáneamente entre seis a siete buques portaautomóviles y de carga general.

Indicó que el puerto opera cerca del 40 por ciento de su capacidad, con áreas disponibles para seguir creciendo y atraer a más exportadores e importadores.

Finalmente, el presidente de AISTAC reconoció que 2026 será un año de retos ante el entorno socioeconómico internacional, aunque con buenas expectativas para la región.

Recordó que la AISTAC agrupa empresas de los sectores energético, petroquímico, logístico y manufacturero, lo que representa el 40 por ciento del PIB de la zona conurbada, además de generar 15 mil empleos directos y 35 mil indirectos.