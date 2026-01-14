Registran cifra histórica de emergencias médicas

Reportan en diciembre pasado hasta 900 llamadas de emergencia mensuales y 12 accidentes en carretera en un solo día

Por Raúl López García

EXPRESO – LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Durante el mes de diciembre y el periodo vacacional de fin de año, los servicios de emergencia médica en Tamaulipas enfrentaron una sobredemanda histórica, derivada principalmente de accidentes y complicaciones por enfermedades crónicas.

El director del área explicó que, en promedio, el sistema de emergencias 911 recibe entre 600 y 700 llamadas mensuales por incidentes médicos; sin embargo, en diciembre la cifra se elevó hasta 900.

“Hubo una gran ola de accidentes en carretera, sobre todo los fines de semana y durante los periodos vacacionales”, señaló González Castro.

Esta situación obligó a reforzar la coordinación con Protección Civil y los municipios para ampliar la capacidad de respuesta ante el incremento de emergencias.

Respecto a las causas, detalló que la principal razón de las llamadas sigue siendo la descompensación de enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión.

“Son pacientes que se complican con cardiopatía isquémica o con problemas derivados de la diabetes”, explicó.

En segundo lugar se encuentran los accidentes de tránsito, cuyo comportamiento varía según la temporada, con un aumento de percances carreteros durante los periodos vacacionales.

“Hubo días en los que atendimos hasta 12 accidentes carreteros en un solo día, solo en la zona que cubre el CRUM de Ciudad Victoria”, puntualizó.

Actualmente, el sistema de atención médica prehospitalaria opera con 19 ambulancias distribuidas estratégicamente en el estado, coordinadas a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Las unidades se ubican en Ciudad Victoria, Reynosa, Tampico y municipios estratégicos alrededor de la capital, con un radio de cobertura de aproximadamente 100 kilómetros.

En promedio, el CRUM atiende entre 20 y 30 servicios diarios, los cuales son clasificados y canalizados a la institución correspondiente.

“El CRUM recibe la llamada, la clasifica y la canaliza a quien debe atenderla, ya sea Protección Civil, Cruz Roja o unidades municipales”, explicó.

Esta coordinación permite a la Secretaría de Salud ejercer su rectoría tanto en la atención hospitalaria como prehospitalaria, garantizando orden y eficiencia.