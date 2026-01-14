Retiran 370 cámaras ilegales en Tamaulipas

La Guardia Estatal ha desmantelado los sistemas de videovigilancia instalados de forma irregular en la vía pública, utilizadas presuntamente por la delincuencia para vigilar a las autoridades

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Elementos de la Guardia Estatal han desarticulado 370 cámaras de videovigilancia que fueron colocadas de manera irregular en la vía pública, por parte de civiles para vigilar el desempeño de las autoridades.

El Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Carlos Arturo Pancardo Escudero, informó que dichos artefactos, al no estar regulados ni enlazados al Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), representan un riesgo para la seguridad.

“Resultado de las acciones de combate y prevención del delito implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) durante 2025 y en los primeros días del 2026, personal de la Guardia Estatal ha desarticulado más de 370 cámaras de videovigilancia irregulares a lo largo de la entidad”.

El mando policial apuntó que se han desarticulado cámaras en municipios de la frontera como Reynosa o Matamoros, pero también en Victoria o en la zona sur del estado.

Señaló que han detectado que los delincuentes utilizan estas cámaras para vigilar el actuar de las autoridades federales y estatales, que llevan a cabo rondines de vigilancia en las diferentes zonas del estado, lo que vulnera la seguridad tanto de los efectivos como de la misma ciudadanía.

La semana pasada, en Estación Manuel, municipio de González, los agentes aseguraron dos cámaras colocadas sin autorización en la zona centro, específicamente sobre la calle Hidalgo. Los dispositivos fueron detectados durante recorridos de prevención y retirados conforme a los protocolos de seguridad, ante el riesgo de que fueran utilizados para labores de vigilancia ilícita.

De manera paralela, en Matamoros, durante patrullajes en la colonia Francisco Villa Norte, elementos de la Guardia Estatal localizaron dos videocámaras color blanco instaladas en un poste de madera. Al confirmar que no contaban con permiso oficial, procedieron a su desmontaje y aseguramiento.

En un segundo operativo en Reynosa, los uniformados detectaron otras dos cámaras de videovigilancia mientras realizaban recorridos sobre la carretera federal 97 Reynosa–San Fernando, a la altura de una antena de electricidad. Se trataba de cámaras 4G solares, ambas sujetas con cinta negra, presuntamente utilizadas para monitorear el tránsito vehicular y los movimientos de las corporaciones de seguridad.

Pancardo Escudero añadió que a la par de la desinstalación de estos se artefactos, se está complementando con el proyecto de aumentar el número de cámaras de videovigilancia en diferentes municipios de la entidad.

Apuntó que hasta el momento se tienen previsto instalar 150 cámaras adicionales a las que ya se tienen, que reforzarán las acciones de monitoreo en los 43 municipios de Tamaulipas.

El titular de Seguridad Pública reiteró que la consigna girada al personal de la Guardia Estatal es retirar aquellas cámaras que se encuentren de manera irregular en la vía pública, respetando los sistemas de videovigilancia instalados en domicilios cuya finalidad es prevenir delitos patrimoniales.