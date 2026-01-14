Serán llamados a declarar todos los funcionarios que sean necesarios en el caso Carlos Manzo: FGE

La Fiscalía General del Estado (FGE) enfatizó que serán llamados a comparecer todos los funcionarios del municipio de Uruapan, “que sean necesarios”, en torno a las investigaciones por el homicidio del alcalde Carlos Manzo Rodríguez.

Luego de que la semana pasada fuera llamada a declarar Yesenia “N”, secretaria particular del alcalde asesinado, y de la actual presidenta sustituta, Grecia Quiroz, la FGE aclaró que no existe ningún proceso judicial en su contra.

En el caso de Samuel “N”, director de Relaciones Públicas y Protocolo detenido por su presunta participación en el crimen contra Manzo, no descartó que los trabajadores a su cargo puedan ser investigados.

No se puede descartar nada, estamos trabajando en diferentes líneas de investigación

Dijo que también se indaga si Samuel “N” recibió algún pago o remuneración por su colaboración en el asesinato de Manzo, más allá de las dos “grapas” de cocaína que presuntamente intercambió por fotografías e información sobre las actividades que llevaba a cabo Carlos Manzo, el día de su asesinato.

Aseguró que serán llamados a comparecer los funcionarios “que sean necesarios, conforme vaya avanzando estas investigaciones, de los (círculos laborales dentro del ayuntamiento) que se requieran”.

Hasta ahora han sido llamados a declarar por el caso de Manzo Rodríguez, al menos de 10 funcionarios del Ayuntamiento de Uruapan.

